Para Selebriti ini Ikuti Tren Kekinian In My Feeling Challenge, Ada yang Lakukan Saat Hamil

BANJARMASINPOST.CO.ID - Beberapa hari terakhir media sosial Twitter dan Instagram dipenuhi tagar In My Feelings Challenge.

In My Feelings Challenge atau Kiki Challenge (karena terdapat lirik lagu yang menyebut kata Kiki) adalah trend tarian dimana pelakunya akan menari diiringi lagu Drake berjudul In My Feelings.

Orang yang melakukan In My Feelings Challenge harus keluar dari mobil dan pintunya dibiarkan terbuka.

Musik mengalun dan dia harus menari mengikuti irama sementara mobil berjalan dengan pelan.

Baca: Ayu Ting Ting Pagi ke Singapura Sorenya Balik ke Indonesia Demi Shakira, Putri Denada

Gerakan pada tantangan ini juga bervariasi. Ada yang melakukannya sendirian, ada juga yang melakukannya dengan beberapa orang.

Yang jelas, si penari harus kembali masuk mobil setelah menyelesaikan tantangan.

Tren ini diawali beberapa remaja di Amerika dan sekarang menulari tak hanya warganet namun juga beberapa selebriti di Indonesia.

Baca: 7 Pengumuman Soal Pendaftaran CPNS 2018 Mulai Link sscn.bkn.go.id, Jadwal, Formasi dan Syaratnya

Berikut adalah aksi In My Feelings Challenge yang dilakukan para selebriti dilansir dari akun gosip Instagram makrumpita.

1. Cherly Juno eks Cherrybelle

2. Marion Jola