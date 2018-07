Hasil Persebaya vs Persib Bandung di Laga Tunda Liga 1 2018 - Skor 0-1 untuk Sementara

Persebaya Surabaya vs Persib Bandung

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Persebaya Surabaya vs Persib Bandung pada laga tunda Liga 1 2018 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, malam ini, Kamis (26/07/2018) skor sementara 0-1.

Laga Persebaya vs Persib disiarkan langsung dan live streaming Indosiar mulai pukul 18.30 WIB.

Skor sementara laga Persebaya vs Persib Bandung adalah 0-1 hingga menit 10.

Dua peluang emas tuan rumah Persebaya di awal-awal babak pertama belum membuahkan hasil, malah kebobolan di menit 4 berkat gol Supardi Nasir.

Gol tersebut berawal dari umpan striker Persib Ezechiel Ndouasel dan mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Supardi selaku kapten Persib.

Skor sementara 0-1 untuk keunggulan Persib Bandung sampai menit 20.

Pertandingan Persebaya vs Persib Bandung disiarkan langsung televisi nasional Indosiar mulai jam 18.30 WIB.

Laga Persebaya vs Persib Bandung juga bisa disaksikan via live streaming di situs Indosiar dan Vidio. com.

