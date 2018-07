Live Streaming Indosiar - Begini Saat Bobotoh Girl Masuk Stadion, Persebaya vs Persib di Liga 1 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sebentar lagi, Pertandingan Persebaya Surabaya vs Persib Bandung pada laga tunda Liga 1 2018 tersaji.

Laga Persebaya vs Persib disiarkan langsung dan live streaming Indosiar mulai pukul 18.30 WIB.

Baca: Live Indosiar! Link Live Streaming Persebaya vs Persib Liga 1 2018 via Streaming Indosiar Vidio.com

Ada hal berbeda saat para penonton hendak memasuki Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, untuk menyaksikan laga antara Persebaya Surabaya vs Persib Bandung, Kamis (26/7/2018) sore.

Pintu masuk stadion itu dipisahkan antara penonton laki-laki dan wanita.

Tentunya hal ini memberikan rasa aman kepada para Bobotoh Girl, Bonita (Bonek Wanita), maupun penonton wanita lainnya saat memasuki stadion.

Di gerbang masuk saat penonton diperiksa barang bawaannya, penonton perempuan diperiksa oleh penjaga perempuan, sedangkan penonton laki-laki diperiksa oleh penjaga laki-laki.

Baca: Jadwal Pekan 18 Liga 1 2018 - Mitra Kukar vs Arema FC, Persija vs Bhayangkara FC, PS Tira vs Persib

Big Match ini sangat menarik minat kedua suporter untuk menonton secara langsung, baik penonton perempuan maupun laki-laki, baik dewasa ataupun anak-anak. Sejak siang hari mereka sudah berdatangan di stadion.

Kedua suporter memiliki hubungan yang sangat baik dan antusias untuk mendukung tim kebanggaannya masing-masing. Bahkan tiket pertandingannya sudah ludes terjual beberapa hari lalu.

Baca: Jadwal Mitra Kukar VS Arema FC di Pekan 18 Liga 1 2018 Live Indosiar - Motivasi Makan Konate

Baca: Jadwal Timnas U-23 Indonesia vs Bali United Usai Ujicoba Lawan Timor Leste Batal, Asian Games 2018

Kedatangan para bobotoh pun disambut baik oleh bonek. Saat memasuki stadion mereka berbarengan seakan tidak ada pemisah.

Meski berbeda tim yang didukung tapi tetap bersaudara.

Mau nonton laga Persebaya vs Persib via live streaming, silakan klik tautan berikut ini : Link Live Streaming Indosiar Persebaya vs Persib