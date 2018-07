Boyband Shinee Rayakan 10 Tahun Berkarya di K-Pop, Penggemar Rindukan Sosok Jonghyun

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Boyband Shinee adalah satu di antara sekian banyak grup ternama di Korea Selatan.

Belum lama ini, tepatnya pada Kamis (26/7/2018) Shinee merayakan 10 tahun berkarya di industri hiburan K-Pop.

Mereka memposting beberapa foto di Instagram resmi Shinee, menampilkan keempat anggotanya yang tersisa sedang berfoto bareng bersama kue ulang tahun mereka.

“#20180527

SHINee DAY★10th ANNIVERSARY 현장(emoticon)을 #샤이니 공식 페이스북에서 만나보세요~(emoticon)

https://facebook.com/shinee

#SHINee #SHINee10thAnniversary,” tulis Shinee.

Postingan mereka dikomentari banyak penggemar dari berbagai negara.

Mereka mengucapkan selamat dan bangga kepada Shinee.

svetflowerlove : Congratulations Shinee! Wish you Happy 10th Anniversary! And Thank you guys!

r270295 : You are my hope. I’m so proud of all five of you. Forever 5HINee

khadistagramirene13 : Happy Anniversary Shinee

realwt_030 : Happy 10th anniversary