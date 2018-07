Harta Kekayaan Mark Zuckerberg Tergerus 15 Miliar Dollar AS, Ini Penyebabnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pengguna facebook hanya tumbuh sekitar 1,54 persen pengguna secara bulanan, padahal pada kuartal sebelumnya pengguna facebook tumbuh hingga 3,42 persen setiap bulannya.

Diduga karena itulah saham Facebook anjlok hingga 19 persen dan mengikis kapitalisasi pasar hingga 119 miliar dollar AS.

Kekayaan CEO Facebook Mark Zuckerberg pun turut tergerus hingga 15 miliar dollar AS atau sekitar Rp 217,5 triliun (kurs Rp 14.500 per dollar AS).

Sebelum harga saham Facebook anjlok habis-habisan, Zuckerberg merupakan orang kelima terkaya di Amerika tahun 2018 dengan jumlah pendapatan 71 miliar dollar AS berdasarkan data dari Forbes Billionaires List.

Per Kamis (26/7/2018), kekayaannya turun menjadi sekitar 55,9 miliar dollar AS. Ini akan membuat Zuckerberg terdepan dari daftar 10 orang terkaya di Amerika, dan berada pada posisi 11, di bawah co-founder Oracle Larry Elison.

Sebagai informasi, sebelum laporan penghasilan kuartal II-2018 ini, harga saham Facebook sempat menyentuh rekor tertinggi, yakni 217,5 dollar AS per lembar saham. Namun, angka ini pun menyusut menjadi 172 dollar AS per lembar saham.

Sebelumnya, perusahaan ini melaporkan laba 5,1 miliar dollar AS, atau 1,74 dollar AS per saham, dibandingkan dengan estimasi rata-rata 5,1 miliar dollar AS dan 1,72 dollar AS per saham di antara riset yang dikumpulkan Thomson Reuters.

