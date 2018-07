Jadwal & Harga Tiket Laga Timnas U-16 Indonesia vs Filipina di Piala AFF U-16 2018 Live Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Timnas U-16 Indonesia vs Filipina akan berhadapan dalam laga perdana Piala AFF U-16 2018 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Minggu (29/7/2018).

Laga Timnas U-16 Indonesia vs Filipina ini akan disiarkan langsung dan live streaming Indosiar.

Tiket pertandingan sudah dijual secara online.

Tiket dibagi ke dalam tiga kategori yang dapat dibeli di situs Bukalapak.

Baca: Jadwal Timnas U-23 Indonesia di Asian Games 2018 Resmi Dirilis, Lawan Taiwan di Laga Perdana

Tiket termurah yakni kelas Ekonomi dilepas dengan biaya Rp 30.000. Kelas utama dilepas dengan biaya Rp 60.000.

Terakhir tiket termahal yakni VIP dijual dengan harga Rp 100.000.

Tiket yang dijual tidak hanya laga kontra Filipina.

Baca: Klasemen Liga 1 2018 Pekan 18 Usai Persija vs Bhayangkara FC 1-0 dan Mitra Kukar vs Arema FC 4-3

Namun tiket pertandingan lainnya di babak fase grup seperti kontra Vietnam dan Myanamr juga telah dijual.

Harga Tiket Timnas Indonesia U-16 VS Filipina di Stadion Gelora Delta Sidoarjo:

VIP: Rp 100.000

Kelas Utama: Rp 60.000

Ekonomi: Rp 30.000

Jadwal lengkap Indonesia pada babak penyisihan grup Piala AFF U-16 2018:

29 Juli 2018 pukul 19.00 WIB: Indonesia Vs Filipina

31 Juli 2018 pukul 19.00 WIB: Myanmar Vs Indonesia

2 Agustus 2018 pukul 19.00 WIB: Vietnam Vs Indonesia

4 Agustus 2018 pukul 19.00 WIB: Indonesia Vs Timor Leste

6 Agustus 2018 pukul 19.00 WIB: Kamboja Vs Indonesia