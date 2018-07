Jadwal Siaran Langsung TVRI & INews ICC 2018 Minggu Ini, MU vs Liverpool, Munchen vs City!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung (live) TVRI dan I News International Champions Cup (ICC) 2018 akan kembali panas mulai Sabtu (28/7/2018).

Di hari Sabtu (28/7/2018) hanya akan ada pertandingan Arsenal vs PSG (18:35 WIB).

Tapi Minggu (29/7/2018) dinihari, sejumlah pertandingan menarik tersaji.

Ada diantaranya Chelsea vs Inter Milan, Munchen vs Manchester City dan duel klasik Liga Inggris Manchester United vs Liverpool (jadwal lengkap lihat tabel di bawah).

Manchester City belum meraih kemenangan di dua pertandingan mereka di ICC 2018.

Pertama kalah dari Dortmund, kemudian kalah dari Liverpool.

ICC 2018 TVRI :

Laga yang juga sayang dilewatkan tentu Manchester United vs Liverpool, dua klub besar Liga Inggris.

Sebanyak 18 klub besar Eropa ambil bagian di turnamen ICC 2018.

Ada Arsenal, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Benfica, Borussia Dortmund, Chelsea, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, AC Milan, Paris Saint-Germain (PSG), Real Madrid, AS Roma, Olympique Lyon dan Tottenham Hotspur.

