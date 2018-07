Hari Ini, Arsenal Vs PSG di ICC 2018, Mkhitaryan Makin Betah di The Gunners dengan Dua Sahabatnya

BANJARMASINPOST.CO.ID, SINGAPURA - Henrikh Mkhitaryan mengaku keberadaan mantan rekannya dari Borussia Dortmund di Arsenal membuat dirinya semakin betah.

Dia pun optimistis menghadapi musim baru.

Tidak butuh waktu lama bagi Mkhitaryan untuk bisa bereuni dengan mantan rekannya di Borussia Dortmund.

Micky, sapaan Mkhitaryan, yang pindah ke Arsenal pada bursa transfer musim dingin lalu bereuni terlebih dahulu dengan Pierre-Emerick Aubameyang.

Aubameyang didatangkan ke Arsenal pada waktu yang hampir bersamaan dengan Micky.

Kini, rekan lain dari Dortmund kembali bersua dengannya untuk bersama-sama membela panji Tim Meriam London.

Ia adalah bek sentral 30 tahun asal Yunani, Sokratis Papastathopoulos.

Kedatangan dua temannya itu Micky nilai turut menambah keharmonisan dari kumpulan pemain yang telah ia rasakan sebagai keluarga.

"Ketika datang ke klub ini, saya merasakan kehangatan yang sungguh berbeda. Klub ini seperti keluarga sebab semua orang di sini akan peduli terhadap Anda," ucap Mkhitaryan dikutip BolaSport.com dari situs web Four Four Two, Jumat (27/7/2018).

"Selalu menyenangkan untuk bermain dengan teman lama, kini saya berjumpa lagi dengan Aubameyang dan Sokratis," ujarnya.