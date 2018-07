Katering Ibu Ipah, Warung Istimewa di Gang Sempit, Ada Ayam Geprek, Mie Goreng dan Makanan ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Letaknya memang tak strategis. Untuk mencari warung Katering Ibu Ipah ini, harus menyusuri gang sempit di belakang TK Alquran Mujahidin, Gang Kabun, Jalan PH M Noor, Hulu Sungai Tengah (HST).

Warung ini belum sepopuler warung-warung murah meriah yang ditulis sebelumnya karena letaknya yang “terpendam”.

Tapi, kelebihannya adalah menyediakan menu yang lebih beragam. Mulai buka pukul 11.00 WIta, warung Katering Ibu Ipah menyediakan nasi goreng ayam tepung dengan harga Rp 7.000 per porsi.

Menu Warung Katering Ibu Ipah. (Istimewa)

Juga tersedia bihun dan mie goreng dengan harga Rp 2.000 per porsi. Jika menunya nasi putih plus ayam geprek atau ayam penyet Rp 10.000 per porsi.

“Potongan ayamnya lumayan besar dan nasinya juga banyak dan rasanya enak,” ungkap Yaya, salah satu pelanggan warung tersebut.

Jika sudah siang, sekitar pukul 14.00 wita, ada menu tambahan yaitu bakso Rp 5000 per porsi.

Warung Katering Ibu Ipah. (Istimewa)

Pengujung bisa makan di tempat, bisa juga membungkus. Bahkan warung ini memenrima pesanan dalam jumlah banyak.

Jika bingung mencari warungnya, bisa bertanya ke santri TK Alquran Mujahidin. Mereka pasti kenal.

