Live Streaming Chelsea vs Inter Milan ICC 2018 via Link Live Streaming iNews TV Pukul 01.00 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pertandingan Chelsea vs Inter Milan di International Champion Cup (ICC 2018) diprediksi berlangsung seru.

Chelsea vs Inter Milan akan disiarkan langsung iNews TV pada pukul 01.00 Wib, Minggu (29/7/2018).

Live streaming Chelsea vs Inter Milan di ICC 2018 dapat disaksikan (Live) di website iNews TV. pukul 01.00 WIB. (Link live streaming iNews TV dapat diakses di akhir berita).

Sebelum mengikuti ICC 2018, Inter Milan melaksanakan dua laga pramusim namun masih belum meraih kemenangan, yaitu imbang 3-3 melawan Zenit dan 1-1 kontra Sheffield United.

Baca: Jadwal Siaran Langsung (Live) TVRI & I News ICC 2018 Malam Ini Sabtu (28/7) & Minggu (29/7)

Baca: Jadwal Siaran Langsung (Live) TVRI Benfica vs Juventus ICC 2018 : Allegri Bicara Ronaldo

Inter Milan unggul dalam dua kali pertemuan di pertandingan kompetitif kontra Chelsea. Saat itu Inter Milan masih diarsiteki Jose Mourinho, dua kemenangan Chelsea atas Inter Milan diraih di babak 16 besar Liga Champions 2010.

5 Pertandingan terakhir Chelsea

23/07/2018 Perth Glory vs Chelsea 0-1

19/05/2018 Chelsea vs Manchester United 1-0

13/05/2018 Newcastle Utd vs Chelsea 3-0

10/05/2018 Chelsea vs Huddersfield 1-1

06/05/2018 Chelsea vs Liverpool 1-0

5 Pertandingan terakhir Inter Milan

25/07/2018 Sheffield Utd vs Inter Milan 1-1

22/07/2018 Inter Milan vs Zenit Petersburg 3-3

18/07/2018 Sion vs Inter Milan 2-0

15/07/2018 Lugano vs Inter Milan 0-3

21/05/2018 Lazio vs Inter Milan 2-3

Live Streaming iNews TV Chelsea vs Inter Milan bisa diakses lewat tautan berikut :

https://www.metube.id/live/iNewsTV

http://www.tvbersama.com/2017/10/tv-bola-1.html

http://www.tvonlinebola.com/2017/08/tv-online-chelsea.html

Disklaimer : Link live streaming iNews TV Chelsea vs Inter Milan hanya informasi untuk pembaca. Banjarmasinpost.co.id tidak bertanggungjawab atas kualitas live streaming iNews TV Chelsea vs Inter Milan.

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)