Resmi, Marcel Sacramento Gabung Barito Putera, Hasnur: 'Wish You All The Best Brother'

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Teka teki wajah baru yang akan memperkuat Barito Putera di putaran kedua kompetisi Gojek Liga 1 2018 bersama bukalapak akhirnya terkuak.

Dan pemain yang bergabung tersebut ternyata adalah yang beroperasi di posisi striker yakni Marcel Silva Sacramento.

Marcel Sacramento sendiri tak lain merupakan pemain asal Brasil, dan pada putaran pertama memperkuat Persipura Jayapura.

Baca: Hari Ini, Barito Putera Kontra Madura United yang Berada di Posisi 5 Klasemen Liga 1 2018

Setelah dilepas oleh Mutiara Hitam, rupanya Marcel memutuskan langsung memilih Barito sebagai perahunya untuk mengarungi putaran kedua.

Kepastian direkrutnya Marcel ini diketahui melalui akun instagram manajer Barito yakni Hasnuriyadi Sulaiman.

Baca: Setelah Super Blood Moon 28 Juli 2018, Ini Jadwal Gerhana Bulan dalam 5 Tahun ke Depan

Dalam akun pribadinya Hasnur mengunggah foto bersama Marcel sambil memegangi jersey kandang Barito dan juga kertas kontrak.

"Selamat datang di keluarga Barito Putera untuk Marcello Sacramento8. Wish you all the best brother. Salam kekeluargaan," tulis @hasnur_baritoputera.

Mantan pemain Semen Padang resmi bergabung Barito setelah melakukan penandatanganan kontrak pada Jumat (27/7/2018) malam di kediaman Hasnur di Jalan Hang Tuah Jakarta.

Dan Marcel diketahui diikat kontrak selama setengah musim, alias untuk membantu Barito menyelesaikan putaran kedua kompetisi.

Dengan masuknya Marcel tentunya akan semakin menambah garang lini depan Laskar Antasari. Terlebih di dalam tim sudah ada sosok Samsul Arif Munip.(Frans Rumbon)