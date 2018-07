The Sacred Riana Buat Juri America's Got Talent Mel B Kocar Kacir ke Belakang Panggung

The Sacred Riana buat juri America's Got Talent, Mel B kocar kacir

BANJARMASINPOST.CO.ID - Mentalis The Sacred Riana yang tampil di America's Got Talent berhasil membuat juri merinding hingga berlari ketakutan.

Saat tampil di babak Judge Cuts America's Got Talent 2018, The Sacred Riana mendatangi Mel B di meja juri.

The Sacred Riana menyerahkan Boneka Riani kepada mantan personel Spice Girls tersebut.

Pada buku yang dicoret-coret "teman khayalan" The Sacred Riana, tertulis "I want to play with Mel B" atau aku ingin bermain dengan Mel B.

The Sacred Riana memang mengambil Boneka Riani dari tangan Mel B. Namun ia menggantinya dengan buku penuh coretan, yang menurut juri Howie Mandel bertinta darah.

"Teror" kepada Mel B belum berakhir setelah The Sacred Riana meninggalkan panggung.

Mel B yang merasa tidak tahan juga bangkit dari kursi juri dan berjalan ke belakang panggung tidak lama setelah The Sacred Riana masuk.

"Aku sudah tidak tahan dengan aksi ini," kata Mel B.

Dalam video yang diunggah kanal America's Got Talent di YouTube, Jumat (27/7/2018), The Sacred Riana mengejar Mel B di belakang panggung.

"Come on, let's play," suara menyeramkan The Sacred Riana menggema di ruangan yang penuh kru dan peserta America's Got Talent lainnya.

The Sacred Riana yang mengenakan gaun hitam dan kemeja putih tampak mendatangi Mel B.

"Oh...no.. no.. no...," jawab Mel B yang beranjak dari meja juri dan berlindung di balik badan seorang pria.

Mel B berlari ke arah belakang panggung sembari menjerit, The Sacred Riana terus mengejarnya.