Akting Cha Eun Woo di Episode Perdana My ID is Gangnam Beauty Menuai Komentar Warganet

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pada Jumat (27/7/2018), drama akhir pekan terbaru JTBC berjudul My ID adalah Gangnam Beauty ditayangkan perdana.

Drama ini didasarkan pada seri webtoon populer dengan judul yang sama.

Dengan demikian, serial ini sudah memiliki basis penggemar yang cukup besar.

Selain itu, JTBC membuat keputusan memilih aktor idola yang akan membuat debut peran utama pria pertamanya di produksi ini, yakni anggota boyband ASTRO, Cha Eun Woo.

Jadi, apa reaksi warganet terhadap peran utama laki-laki Cha Eun Woo sebagai Do Kyung Suk dalam My ID is Gangnam Beauty ini?

Dilansir dari Allkpop, beberapa orang berkata, "Tatapannya canggung ... Saya tidak akan menyebut aktingnya 'bagus' ..."

"Berapa lama lagi stasiun penyiaran akan memberikan peran utama kepada para idola? Beri kesempatan kepada para pemula yang sedang naik daun!"

" Dia tidak cocok dengan Do Kyung Suk "

" Visualnya bagus, aktingnya, tidak begitu banyak"

" Saya menonton dengan keluarga saya dan kami semua setuju dia tidak bisa bertindak. "