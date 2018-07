Bank BCA Optimis Dalam Empat Hari Bisa Menukarkan Lebih 500 kartu GPN

Bank BCA saat acara kegiatan kick off Pekan GPN dan Layanan Perbankan di lapangan parkir kantor Bank Indonesia (BI) Minggu (29/7/2018) pagi

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Badan Musyawarah Perbankan Daerah Kalimantan Selatan (KPw BI Provinsi Kalsel) menyelenggarakan kegiatan kick off Pekan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan Layanan Perbankan.

Melalui GPN masyarakat dapat bertransaksi dari bank manapun dengan menggunakan instrumen dan kanal pembayaran apapun (any bank, any instrument, any channel).

Menurut Kepala Layanan Bank BCA KCU Banjarmasin Denny Agustiawan, Bank BCA Sangat mendukung dan optimis pada program GPN ini.

Baca: Kedatangannya Dihadang Pendemo Tolak #2019gantipresiden, Begini Curhatan Neno Warisman

Menurut Denny, program GPN merupakan kanal yang bisa mempersatukan bank-bank yang dulu berbeda bentuk pemakaian mesin Electronic Data Capture (EDC) bisa menjadi satu.

"Mesin dan kartu apapun tanpa harus ke mesin bank tersebut bisa digunakan. Jadi adanya GPN ini sangat memudahkan bagi nasabah," ujar Denny.

Baca: Muncul Klarifikasi Pengakuan Penyerang di Video Viral Pelakor Banjarmasin, Salah Sasaran?

Ia menuturkan dengan adanya GPN, bank yang ada akan saling menguatkan perbankan nasional, dan bisa mempersatu untuk melayani nasabah dengan baik.

Denny melanjutkan Bank BCA KCU Banjarmasin, setiap bulannya selalu meminta stok ke pusat untuk kartu GPN.

"Kami sangat siap dengan GPN ini, jadi berapapun kartu yang diperlukan kami siap tanpa harus takut kekurangan," jelasnya.

Baca: Ini Kisi Kisi Soal CPNS 2018 Resmi Dirilis BKN Sebelum Dibuka Pendaftaran di sscn.bkn.go.id

Meski ditargetkan dalam empat hari bisa menukarkan 350 kartu GPN, tapi Denny optimis bisa memenuhi bahkan melampaui target yang ada.

"Kami sangat konsen dan optimis bisa melewati target yang ada, saya memperkirakan dalam empat hari acara diselenggarakan kami bisa menukarkan lebih dari 500 kartu GPN," jelasnya.

Ia menambahkan setiap harinya pihaknya selalu mengampanyekan program GPN di Frontliner, baik di teller maupun customer service.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Maulana)