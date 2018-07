BI Bakal Buka Stand Penukaran GPN di Taman Kamboja dan Siring Tendean, Catat Tanggalnya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Badan Musyawarah Perbankan Daerah Kalimantan Selatan (KPw BI Provinsi Kalsel) menyelenggarakan kegiatan kick off Pekan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan Layanan Perbankan.

Melalui GPN masyarakat dapat bertransaksi dari bank manapun dengan menggunakan instrumen dan kanal pembayaran apapun (any bank, any instrument, any channel).

Sebagai awal dari keberadaan GPN, masyarakat akan diperkenalkan dengan kartu ATM atau debet dengan logo nasional yang digunakan untuk transaksi dalam negeri dan dapat diterima di seluruh terminal pembayaran merchant atau pedagang dalam negeri.

Kepala KPw BI Kalsel, Herawanto, menyampaikan bahwa GPN merupakan perwujudan sistem pembayaran yang efektif dan efisien.

"Dengan GPN, seluruh proses pembayaran diproses di dalam negeri sehingga efektivitas akan tercapai dan perlindungan terhadap konsumen pemakainya lebih terjamin" ujar Herawanto

Menurut Kepala Fungsi Perizinan dan Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah BI Kalsel, Suwandi Suryasaputra, sistem GPN ini dilakukan secara bertahap.

"Sementara ini ada enam Bank yang sudah siap dengan sistem GPN, Bank lain masih mempersiapkan dan pelan-pelan mengikuti," ujar Suwandi.

Enam Bank tersebut yakni Bank Mandiri, Bank Kalsel, Bank BRI, Bank BNI, Bank BCA, dan Bank Syariah Mandiri.

Ia melanjutkan target BI paling lambat pada 1 Januari 2022 semua kartu ATM di semua Bank sudah mempunyai kartu GPN.

Sementara itu, Target BI di Kalimantan Selatan, penukaran kartu GPN di tahun 2018, itu sebanyak 2.100 kartu di semua Bank.