Hasil Juventus vs Benfica di International Champions Cup 2018, Juventus Menang Adu Penalti 4-2

BANJARMASINPOST.CO.ID, NEW JERSEY - Juventus berhasil menang atas Benfica via adu tendangan penalti setelah imbang 1-1, dalam laga pramusim International Champions Cup 2018 di Red Bell Arena, New Jersey, Amerika Serikat, Minggu (29/7/2018) WIB.

Gol Juventus dihasilkan Federico Bernardeschi menit ke-85, membalas gol Benfica milik Alex Grimaldo (69').

Juventus sedikit mendominas laga dengan penguasaan bola 50,1 persen.

Para anak didik arahan Massimiliano Allegri itu hasilkan 12 peluang yang lima di antaranya on target.

Sementara Benfica asuhan pelatih Rui Vitoria hasilkan dua peluang jitu dari sembilan percobaan.

Laga ini menjadi perjumpaan pertama Juventus dengan Benfica setelah kali terakhir bersua pada semifinal Liga Europa musim 2013-2014.

Selain itu, pertandingan ini menjadi ajang nostalgia bek sayap anyar Juventus, Joao Cancelo, terhadap Benfica, klub naungannya pada masa remaja.

Babak pertama dimulai dengan tempo pelan, kedua tim tampak berhati-hati dalam membangun serangan.

Hingga pada menit ke-9 Benfica mampu melakukan spekulasi melalui Eduardo Salvio, hanya saja tendangan kaki kanannya mampu diamankan oleh kiper Wojciech Szczesny.

Tak lama berselang, Juventus pun mencoba membuat peruntungan melalui sepakan jarak jauh Claudio Marchisio.