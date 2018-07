SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming Indonesia vs Filipina Piala AFF U-16 2018 di Indosiar Vidio.com

Timnas U-16 Indonesia vs Filipina di Piala AFF U-16 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang berlangsung ! Live streaming Indosiar laga Piala AFF U-16 2018 Timnas U-16 Indonesia vs Filipina, Minggu (29/7/2018) malam.

Link live streaming Timnas U-16 Indonesia vs Filipina di Piala AFF U-16 2018 dapat akses dengan mengklik tautan berikut : Live Streaming Indosiar Indonesia vs Filipina dan Live Streaming Vidio.com Indonesia vs Filipina

Timnas Indonesia U-16 akan menjalani laga perdana dalam Piala AFF U-16 2018 melawan Filipina di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Minggu (29/7/2018).

Indonesia yang tergabung dalam grup A dijagokan untuk melaju dengan mulus hingga babak semifinal Piala AFF U-16 2018. Terlebih skuat Garuda Muda bertindak sebagai tuan rumah.

Penampilan yang luar biasa di ajang Kualifikasi Piala Asia U-16 2018 dan di turnamen Jenesys, membuat pasukan Sutan Zico dkk diyakini akan meraih kemenangan dengan mudah melawan Filipina.

Dikubu Filipina sendiri, mereka sudah siap menyuguhkan permainan terbaik mereka.

Skuat dari Reiji Hirata akan sekuat tenaga meladeni perlawanan dari tuan rumah.

Susunan Pemain:

Timnas U16 Indonesia (4-5-1).

Kiper: Ernando Ari Sutaryadi

Belakang: Amiruddin Bagas Kaffa, Mochamad Yudah, Fadilah Nur Rahman, Komang Teguh Trisnanda.

Tengah: David Maulana (c), Andre Oktaviansyah, Mochamad Supriadi, Brylian Negiehta Dwiki, Muhammad Fajar

Depan: Sutan Diego Armando

Pelatih: Fakhri Husaini

Timnas U16 Filipina (4-5-1).

Kiper: Franch John Delos,

Belakang: Jerome Estabillo (c), Alexis Jeremy, Rj Vincent Jaya, Raphaelle Giane.

Tengah:Antoine Ortega, Sandro Sison, Khent Brian, Florenz Carlos, James Carl.

Depan: Rapge Gianne

Pelatih: Reiji Hirata.

