The Warior of Dayak Jadi Kostum Terbaik di Tabalong Etnik Karnaval

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Sempat diwarnai hujan lebat di akhir rangkaian, gelaran Tabalong Etnik Festival TEF VII, Minggu (29/7/2018) tepat berjalan lancar.

Semua peserta tetap bisa membawakan kostum yang mereka kenakan, termasuk untuk mendapat penilaian dari para juri.

Dalam penilaian sendiri, puluhan peserta yang ikut karnaval dibagi dalam dua kategori, yakni dewasa dan anak-anak.

Untuk kategori dewasa, kostum yang dibawakan Zulkifli, peserta asal Hulu Sungai Tengah (HST) berhasil keluar sebagai best of the best.

Kostum tema terbaik diraih Fitrans peserta dari Tabalong, kostum desain terbaik diraih Shindu Tri W dari Tabalong dan best photogenic diraih Salsabela dari Tabalong.

Sedangkan untuk kategori anak-anak kostum best of the best diraih Salsa Amalia dari Tabalong yang juga meraih best photogenic.

Kostum tema terbaik diraih Adinda Humaira dari Tabalong, desain terbaik diraih M Aditya Rahman dari HST dan penampil terbaik diraih Qayla Azkia dari HSS.

Zulkifli yang ditemui usai menerima penghargaan mengatakan, kostum miliknya yang menjadi best of the best mengangkat tema The Warior of Dayak.

"Ini menggambarkan kesatria dari Meratus," ujarnya.

