Yuki Kato Joget Kiki Challenge Bikin Ngakak Warganet, Lihat deh Aksi Kocaknya ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tantangan berjoget yang satu ini sedang viral, yaitu kiki challenge atau keke challenge atau bisa disebut juga in my feelings challenge.

Banyak masyarakat, khususnya kalangan muda tertarik melakukannya.

Tak hanya masyarakat biasa, tetapi juga kalangan selebriti.

Di antaranya adalah aktris muda Yuki Kato.

Uniknya, tak sekadar berjoget di luar mobil sambil diiringi musik dan lagu In My Feelings milik Drake, namun lihat saja akhir videonya, bikin warganet ngakak.

Video ini dipostingnya di Instagramnya, @yukikt, Kamis (26/7/2018).

“Ikutan yang lagi viral #inmyfeelingschallenge #kekechallenge with a bit of twist! @imamdarto horang kayaaahh andaaah! My Comment, my adventure!” tulis Yuki.

Yuki tampak luwes berjoget khas tantangan kiki challenge atau keke challenge ini sembari pintu mobilnya terbuka dan mobil bergerak pelan.

Hal yang membuat ngakak adalah kedatangan tiba-tiba seorang pria yang ikut berjoget namun sambil menyawer Yuki dengan berlembar-lembar uang.

Bak seorang penari yang sedang disawer, Yuki pun sambil berjoget memunguti uang itu lalu disimpannya di balik bajunya.