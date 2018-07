BI Luncurkan Kartu Gerbang Pembayaran Nasional, Bisa Bertransaksi Dari Bank Manapun

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bank Indonesia baru saja meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebagai wujud interkoneksi (saling terhubung) antar switching dan interoperabilitas (saling dapat dioperasikan) sistem pembayaran nasional.

Melalui GPN masyarakat dapat bertransaksi dari bank manapun dengan menggunakan instrumen dan kanal pembayaran apapun (any bank, any instrument, any channel).

Sebagai awal dari keberadaan GPN, masyarakat akan diperkenalkan dengan kartu ATM atau debet dengan logo nasional yang digunakan untuk transaksi dalam negeri dan dapat diterima di seluruh terminal pembayaran merchant atau pedagang dalam negeri.

Dari segi fisik kartu, kartu GPN mempunyai logo burung di bagian bawah kiri kartu, dan tepat di bagian bawahnya ada tulisan GPN dengan huruf kapital.

Bank Indonesia sendiri menggelar penukaran kartu ATM atau debet dengan yang berlogo GPN di dua lokasi berbeda di Banjarmasin, yaitu di Taman Kamboja dan Siring Piere Tendean.

Pada Senin (30/7/2018) hingga Selasa (31/7/2018) dilaksanakan di Taman Kamboja mulai pukul 15.00 Wita sampai 18.00 Wita. Sedangkan Rabu (1/8/2018) hingga Kamis (2/8/2018) berlokasi di Siring Piere Tendean, juga dimulai pukul 15.00 Wita hingga 18.00 Wita.(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Maulana)