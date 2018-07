Cuma Diproduksi 200 Unit dan Dihargai Rp 21 Juta, Ini Kelebihan Papan Surfingnya

BANJARMASINPPOST.CO.ID - Anda penggemar olah raga selancar? Olah raga adrenalin itu memang lagi banyak digemari saat ini. Bahkan di Indonesia diyakini penggemarnya makin banyak.

Ya, jika Anda penggemar surfing, Elon Musk dikenal baru saja mengeluarkan barang-barang 'out of the box'. Baru-baru ini, dilansir dari Hypebeast, bos Tesla ini merilis papan surfing edisi terbatas seharga 1.500 USD atau sekitar Rp 21,6 juta.

Apa yang menarik? Papan surfing ini adalah edisi terbatas, kolaborasi dengan Lost Surfboards dan Matt "Mayhem" Biolos.

Papan dua pilihan warna--merah dan hitam-- ini memiliki campuran matte dan gloss berkualitas tinggi, sama persis yang digunakan pada mobil Tesla yang akan datang.

Selain itu, papan ini diperkuat dengan serat karbon “Black Dart” yang ringan dan dihiasi dengan tonal logos dalam sentuhan kilau yang halus.

Papan ini juga bisa muat di dalam atau di luar mobil Tesla Model S, X dan 3.

Sayangnya, setiap papan selancar dibuat sesuai pesanan dan dibatasi hanya 200 unit.

Meskipun papan selancar saat ini terjual habis di situs Tesla, namun masih ada peluang untuk rilis ulang di masa mendatang.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Elon Musk Banderol Papan Surfing Seharga Rp 21 Juta, Menariknya?"