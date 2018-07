Jadwal Timnas U-16 Indonesia vs Myanmar di Grup A Piala AFF U-16 2018 Live Indosiar

Timnas U-16 Indonesia vs Filipina

BANJARMASINPOST.CO.ID - Usai berpesta gol saat melakoni laga perdana di Piala AFF U-16 2018 saat melawan Filipina, Timnas U-16 Indonesia diadang Timnas U-16 Myanmar.

Dijadwalkan, laga Timnas U-16 Indonesia vs Myanmar pada Piala AFF U-16 2018 disiarkan langsung dan live streaming Indosiar, Selasa (31/7/2018) pukul 19.00 WIB.

Laga Myanmar vs Indonesia dijadwalkan kembali berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur.

Pada laga sebelumnya, Timnas U-16 Indonesia menaklukkan Filipina dengan skor 8-0, hingga menempatkannya di puncak klasemen.

Sementara, Myanmar juga mampu menang di laga perdananya saat menghadapi Timor Leste dengan skor 3-2.

Myanmar pun menempati posisi 2 dengan poin sama 3, namun beda selisih gol.

Selain Indonesia vs Myanmar, pada hari yang sama juga berlangsung laga Vietnam vs Timor Leste dan Kamboja vs Filipina.

Jadwal Piala AFF U-16 2018, Selasa 31 Juli 2018

15.30 WIB; Vietnam VS Timor-Leste; Gelora Joko Samudro

15.30 WIB; Kamboja VS Filipina; Gelora Delta Sidoarjo

19.00 WIB; Myanmar VS Indonesia; Gelora Delta Sidoarjo

Catatan : Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah