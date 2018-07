Mantan Suami Denada Jerry Aurum Ungkap Kebiasaan Putri Kecilnya 'Berpegangan Tangan dan Berpelukan'

BANJARMASINPOST.CO.ID - Vonis leukimia terhadap putri Denada, Shakira Aurum membuat sang penyanyi dan mantan suami, Jerry Aurum harus saling menguatkan.

Denada dan Jerry Aurum bekerja sama merawat sang buah hati selama perawatan Shakira di Singapura.

Jika tadi malam, Minggu (29'07/2018) akun Instagram Denada mengunggah foto dan video apartemen yang akan ia jual, maka hal berbeda dilakukan Jerry.

Fotografer itu mengunggah tiga foto dirinya dan Shakira yang tengah tersenyum dan merangkul Jerry.

Denada, mantan suami, Jerry Aurum, dan Shakira ketika masih sehat

"Whenever we sit together, we always, always hold and hug each other. That's what my parents taught me, that's how I teach my daughter, and hopefully she will pass on to her kids in the future," tulis Jerry.

Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, " Kapanpun kita duduk bersama, kita selalu, selalu berpegangan dan berpelukan. Itulah yang orangtuaku ajarkan padaku, itulah yang kuajarkan pada putriku, dan kuharap dia juga akan mengajarkan pada anak-anaknya nanti."

Hingga saat ini, Senin (30/07/2018) unggahan tersebut telah ditanggapi warga net hingga 300 komentar lebih.

annekecil, "Cepat sembuh Shakira. You are loved."

aline_adita, " sending prayers to the little angel's health. And to your family."

Marina.kaban, " Shakira pasti sembuh, butuh waktu aja, semoga mendatangkan kebaikan."