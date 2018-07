NEWS ANALYSIS: Kenyataannya Subsidi Pemerintah Tidak Mencukupi

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - KITA tahu bahwa BPJS ini program nasional yang merupakan amanah dari UU tentang jaminan kesehatan nasional.

Jadi, memang semua orang pada 2019 nantinya wajib mengikuti atau menjadi peserta BPJS.

Karena dengan diharapkan bahwa BPJS dengan asuransi sosial yang menganut the low of the large number atau hukum bilangan terbesar, semakin besar atau semakin banyak yang ikut semakin bagus, karena itu sistemnya subsidi silang.

Yang sehat menolong yang sakit, yang risiko rendah menolong risiko tinggi, dan yang kaya menolong yang miskin.

Jadi kalau semua warga ikut iuran, maka akan terkumpul uang yang banyak sekali, sehingga pembiayaan bisa teratasi.

Masalahnya, sekarang BPJS mengalami defisit anggaran sampai Rp 16 triliun.

Karena apa? Memang manfaat BPJS terlalu luas, semua hampir ditanggung.

Operasi jantung juga ditanggung, cuci darah juga ditanggung.

Artinya, kampir semua jenis penyakit kategori katastropik, yang perlu biaya besar ditanggung oleh BPJS.

Itu membuat mereka keteteran.

Sementara saat ini kepesertaan BPJS sekitar 70 sampai 80 persen.