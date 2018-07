Raup Untuk Jutaan Rupiah Sebagai Joki Game ML, Ramadhani Juga Terjun Sebagai Joki Game ML

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - 'Enemy has been slained, you have slained the enemy'. Ya, begitulah satu dari beberapa istilah yang sering didengar pecinta game pada permainan Mobile Legends (ML) Bang Bang.

Dirilis sejak 2016 silam, kini game besutan Montoon tersebut bahkan sudah berhasil diunduh penggunanya sebanyak 100 juta kali atau dengan 5 juta lebih jumlah pengguna aktif.

Namun siapa sangka, dibalik keseruan bermain ML Bang Bang, yang mungkin bagi sebagian orang hanya dianggap memberi kesenangan saja, tapi tidak bagi Muhammad Rahmadhani.

Pasalnya, dengan bermain game tersebut ia tidak hanya mendapatkan hiburan, melainkan juga pundi rupiah.

Bahkan tidak tanggung-tanggung, dalam setengah bulan atau 15 hari ia mampu meraup minimal Rp 4 juta, sebagai penjoki game.

Rahmadhani mengaku penghasilan itu biasanya ia dapatkan dari hasil permintaan para gamer atau akun lain untuk menaikkan level atau rankingnya.

Lalu, ia yang bertindak sebagai joki demi memenuhi keinginan pelanggannya tersebut, memainkan akun itu hingga memenuhi target sesuai dengan keinginan pelanggan.

"Joki sebetulnya ada dua jenis, yakni Rank dan Classic. Begitu pula harga tentu berbeda. Biasanya saya patok joki rank per bintangnya Rp 5 ribu hingga Rp 25 ribu. Sedangkan Classic, perakun saya patok Rp 300 ribu," cerita Rahmadhani.

Sementara menurutnya kenapa Joki Classic lebih mahal, karena selain tugasnya yang memang berat, juga harus memenangi pertandingan sebanyak 20 kali berturut-turut.

"Sehingga apabila satu kali saja kalah, saya harus mengulang dari awal," ujarnya.

Berbeda dengan ranking, meski risiko kalah dalam pertandingan juga kerap ditemuinya, namun hal tersebut mudah untuk diperbaiki.

"Maka dari itu, harganya pun murah," tutup Rahmadhani.

Rahmadhani juga tidak ragu-ragu memasangkan daftar tarif jasa joki game ML di akun instagramnya, @amr.joki kepada pecinta game.

"Untuk rank Warriors, Elite, Masters, biasanya saya patok Rp 5 ribu, Grandmaster Rp 6 ribu, Epic Rp 9 ribu, Legends Rp 20 ribu dan Mythic Rp 25 ribu. Nah, sementara jasa joki yang cukup menguntungkan bagi saya yaitu classic, karena perakun harganya Rp 300 ribu. Sehari ya dua akun biasanya minta joki'an," jelasnya. (banjarmasinpost.co.id/Ahmad Rizki Abdul Gani)