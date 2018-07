Susunan Pemain PSIS vs PSM Makassar Liga 1 2018 - Link Live Streaming O Channel Vidio.com

PSIS Semarang vs PSM Makassar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat lagi, laga PSIS Semarang vs PSM Makassar pada hari Senin (30/7/2018) pukul 18.30 WIB akan tersaji. Susunan pemain PSIS vs PSM pada pekan ke-18 Liga 1 2018 sudah dirilis.

PSM Makassar harus rela bermain tanpa sang pemain kunci yaitu Wiljan Pluim saat laga kontra PSIS Semarang pada Senin (30/7/2018) sore, karena akumulasi kartu.

Meski sang pemain kunci absen, PSM Makassar tetaplah sebuah tim yang kuat bagi juru taktik Mahesa Jenar, Vincenzo Alberto Annese.

PSM Makassar dinilai pelatih 33 tahun tersebut memiliki pemain-pemain berkualitas selain Pluim yang patut diwaspadai juga.

"Saya tahu pemain ini adalah pemain kunci yang penting bagi Makassar tapi kita tahu Makassar punya pemain yang bagus, semua posisi memiliki kualitas yang baik," tutur Vincenzo Alberto Annese pada Tribunjateng.com, Minggu (29/7/2018).

Bagi arsitek lapangan hijau PSIS Semarang yang pernah tukangi timnas Armenia tersebut, tim sekelas PSM Makassar takkan tampil lemah hanya karena absennya satu pemain.

Misalnya saja pemain tim berjuluk Juku Eja yang bernomor punggung 17 yaitu Rasyid Bakri serta sang striker Rizky Pellu yang dinilai Vincenzo memiliki kualitas yang apik.

"Tak mungkin PSM tanpa satu pemain akan lemah, karena mereka memiliki kualitas bagus.

