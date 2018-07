Ini Tampilan Nissa Sabyan Saat Didandani Aurel Hermansyah, Bikin Pangling?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nissa Sabyan biasa tampil dengan natural look atau tampilan natural dapat kesempatan dirias oleh Aurel Hermansyah.

Saat Nissa Sabyan menjadi bintang tamu di channel Youtube The Hermansyah A6 Rabu, (25/07/2018) dia didandani oleh anak sulung Anang itu.

Dilansir dari grid.id, awalnya Aurel mengaku deg-degan untuk merias wajah Nissa.

Namun Aurel mencoba merias wajah Nissa langkah demi langkah dengan produk makeupnya sendiri.

Mulai dari mengoleskan primer, fondation hingga menempel bulu mata palsu dilakukan oleh Aurel dengan luwes.

Sesuai dengan keinginan Nissa, Aurel mendandaninya dengan makeup natural.

Tak disangka hasilnya pun membuat Nissa menjadi semakin cantik.

Netizen mengakui keahlian Aurel ini. Berikut ini komentar netizen yang dikutip dari channel Youtube The Hermansyah A6.

"Nissa tambah imut ya dengan make up by loly...kalem dan elegan banget love it...btw.. dikasih bonus make up ngga nissa ama kak loly waktu pulang hehehehe...." kata R.W.P WS.

"Cantik banget nisa di make up sama kak aurel kak aurel juga cantik make up nya Keren , make up cool mkin imut Nisa .

Aurel pinter bngt soal make up , product Ash & Aurel jg" komentar Sintia Tya.