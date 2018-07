Jadwal Siaran Langsung (Live) TVRI ICC 2018 Rabu (1/8) MU vs Real Madrid, Barca vs Roma

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung (live) TVRI dan I News International Champions Cup (ICC) 2018 akan mulai kembali panas mulai Rabu (1/8/2018) pagi.

Tiga pertandingan antar klub besar Eropa Manchester United (MU) vs Real Madrid, Tottenham vs AC Milan dan Barcelona vs AS Roma akan disiarkan langsung (live Streaming) dan tunda oleh TVRI dan INews TV secara berurutan (lihat tabel di bawah).

Pertandingan Tottenham vs AC Milan akan disiarkan tunda mengingat waktu kick off yang hampir bersamaan dengan MU vs Real Madrid

Manchester United merupakan lawan pertama Real Madrid di ICC 2018.

Baca: Jadwal Siaran Langsung (Live) TVRI Real Madrid vs MU ICC 2018 : Menanti Trio BBV

Sementara MU, baru saja mengalami kekalahan telak dari Liverpool.

Tim asuhan Jose Mourinho itu kalah 1-4 atas Manchester United, dalam laga pramusim International Champions Cup 2018, di Michigan Stadium, Michigan, Amerika Serikat, Minggu (29/8/2018).

Laga ini menarik mengingat jadi pertandingan pertama Real Madrid di bawah asuhan pelatih baru Julen Lopetegui yang menggantikan Zinedine Zidane.

Sedangkan Barcelona vs Roma, tentu masih diingat ketika mereka bertemu di fase gugur Liga Champions musim lalu.

Baca: Jadwal & Link Live Streaming Timnas U-16 Indonesia vs Myanmar di Indosiar, Piala AFF U-16 2018

Saat itu, Roma secara mengejutkan menyingkirkan Barcelona dari Liga Champions.

Ajang balas dendam bagi Barcelona? Layak disimak.