Klasemen Grup A & B Piala AFF U-16 2018 Jelang Timnas U-16 Indonesia vs Myanmar Live Indosiar

Timnas U-16 Indonesia vs Filipina

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dijadwalkan, Timnas U-16 Indonesia vs Myanmar tersaji pada laga kedua Piala AFF U-16 2018, Selasa (31/7/2018). Timnas U-16 Indonesia sendiri masih berada di puncak klasemen Grup A Piala AFF U-16 2018.

Laga Timnas U-16 Myanmar vs Indonesia dijadwalkan disiarkan langsung dan live streaming Indosiar pukul 19.00 WIB.

Akan ada tiga pertandingan yang dimainkan oleh enam tim di Grup A.

Di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, Vietnam akan menghadapi Timor-Leste. Pertandingan ini dihelat pada pukul 15.30 WIB.

Sementara itu di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Kamboja berhadapan melawan Filipina. Laga ini digelar di pukul 15.30 WIB.

Malam harinya, tuan rumah Timnas Indonesia U-16 melawan Myanmar. Pertandingan digelar pada pukul 19.00 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo.

Saat ini Timnas Indonesia U-16 ada di puncak klasemen sementara Grup A.

Dengan tiga poin, tim asuhan Fakhri Husaini unggul selisih gol atas Myanmar dan Vietnam.

Jadwal Piala AFF U-16 2018, Selasa (31/7):

15.30 WIB Vietnam VS Timor-Leste

15.30 WIB Kamboja VS Filipina

19.00 WIB Myanmar VS Indonesia

Klasemen Sementara:

Grup A:

Grup B: