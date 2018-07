Manajemen Barito Putera Intensifkan Kelas Motivasi

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Selain kelas khusus mengatur strategi dan kelas evaluasi manajemen Barito Putera juga menggelar kelas motovasi kepada pemain.

Asisten manajer Barito Putera, Syarifuddin Ardasa mengatakan, pihaknya secara rutin menggelar kelas motivasi kepada pemain. Tujuannya yakni memotivasi pemain agar memiliki mental yang unggul serta konsistensi dalam melakoni kompetisi Liga 1.

Terlebih pada beberapa pertandingan yang telah dilakukan, tim Barito Putera belum memperlihatkan konsistensi yang baik.

Sebagaimana diketahui, tiga pertandingan kandang yang dilalui berakhir imbang. Dan saat ini Laskar Antasari turun dari posisi puncak dengan mengemas 29 poin berada satu tingkat di bawah Persib Bandung yang mengantongi 32 poin.

Manajemen Barito Putera menghadirkan Motivator The New You Institute, Zulfikar Alimuddin pada kelas motivasi yang diikuti seluruh pemain dan tim pelatih Barito Putera, di Hotel Royal Jelita, Banjarmasin, Senin (30/7/2018) malam.

"Dalam kesempatan itu, pemain mendapat wawasan baru yakni sepakbola adalah suatu pekerjaan yang akan menjadi tragedi apabila pemain cepat merasa puas. Dalam arti bahwa, jangan merasa cepat puas dan hebat, tetap berupaya konsisten hingga akhir dan mencapai tujuan bersama," jelasnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Syarifuddin menambahkan, sebelumnya kelas motivasi tersebut memang sudah sering dilakukan. Namun hanya melibatkan internal tim pelatih dan pemain.

Dalam kesempatan tersebut, kelas digelar lebih besar melibatkan motivator dari Hasnur Group yang berlangsung kurang lebih satu jam. Selanjutnya, pihak manajemen akan mengintensifkan kelas motivasi dengan motivator yang berbeda-beda setiap pertemuan.

"Pemain terutama sangat antusias, saya harap mereka lebih semangat lagi dan termotivasi kembali bertanding maksimal," pungkasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Mariana)