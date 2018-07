Menpora Malaysia 'Marah' Timnas U-16 Malaysia Dihina Suporter di Piala AFF U-16, Indonesia Dihukum?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Malaysia, Syed Saddiq di Instagram resmi miliknya mengunggah sebuah video beberapa oknum suporter yang meneriakkan chant berisi hinaan untuk Timnas U-16 Malaysia saat Timnas U-16 Malaysia bertanding melawan Timnas U-16 Thailand dalam Piala AFF U-16 2018 di Stadion Gelora Joko Samudro, Kabupaten Gresik, Senin (30/7/2018).

"Dulu kita dikenakan tindakan kerana segelintir fans yang tidak bertanggungjawab. Hari ini, apabila pemain kita dipanggil an**** & ada sampai diugut bunuh, @FAM_Malaysia perlu bertegas dan laporkan kepada pihak AFF. Tindakan yang keras perlu dikenakan. The safety and security of our Malaysian team is my priority. Jangan kerana tindakan segelintir, hubungan baik diantara dua negara terkesan. I would condemn the same if it happened in Malaysia. Salah tetap salah. Action must be taken," tulis Saddiq dalam unggahannya tersebut.

Ya, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Malaysia, Syed Saddiq tampaknya tak terima dengan hal tersebut.

Saddiq menginginkan FAM (Federasi Sepak Bola Malaysia) melakukan tindakan tegas segera dilakukan terkait chant yang terekam di video yang tersebar luas di media sosial tersebut.

Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) sendiri sudah mengajukan surat kepada ASEAN Football Federation (AFF) dan Asian Football Confederation (AFC) agar memberi hukuman kepada Indonesia karena aksi para suporter.

Dilansir BPost Online dari BolaSport.com yang dikutip dari portal Malaysia, Berita Harian, oknum penonton yang datang ke stadion memberikan hinaan dan makian kepada para pemain skuat Harimau Muda.

Aksi tersebut mendapat tanggapan dari Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) melalui Sekretaris Jenderal, Stuart Ramalingam.

Ramalingam mengatakan, FAM telah membuat surat kepada AFF dan AFC agar memberi solusi terkait masalah tersebut.

"Kami telah melayangkan surat protes kepada AFF dan AFC agar kedua belah pihak melakukan penyelesaian," ucap Ramalingam.

"Hal itu agar ketika timnas U-16 Malaysia berlaga pada partai kedua, kejadian yang sama tak terulang lagi," kata dia.