Reaksi Jessica Iskandar Saat El Barack Tanya Tentang Ayahnya, Ludwig Franz Willibald Mau Ketemu?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktris Jessica Iskandar merasa kaget saat putranya tiba-tiba menanyakan keberadaan ayah kandungnya.

Selama Ini Jessica Iskandar memang terkenal sebagai orang tua tunggal dari putranya El Barack Alexander.

Hingga di usia El Barack yang memasuki usia 4 tahun, tak pernah terlihat Jessica Iskandar atau Jedar dekat dengan pria mana pun.

Jikapun terlihat pria yang membantunya merawat El, dia adalah kakak kandung Jessica, Erick Iskandar.

Baca: Dikabarkan Pacaran, Jessica Iskandar dan Richard Kyle Tertangkap Lagi Makan Siang Bareng

Dari Grid.id, baru-baru ini terungkap jika El Barack ternyata menanyakan keberadaan ayahnya.

"Kemarin yang bikin aku kaget, bikin sedih juga sih. Aku lagi di rumah, lagi nonton, terus udah gitu kita nonton (seri animasi) Peppa Pig, kan ada keluarganya gitu. Tiba-tiba dia nanya ke aku, 'Where is my dad, Mom?'," tutur Jedar dalam bincang-bincang bersama penyanyi Ashanty dalam kanal YouTube The Hermansyah A6, yang dikutip oleh Kompas.com, Senin (30/7/2018).

Jedar mengaku tergetar, tak bisa berkata apa-apa, dan segera mengalihkan pembicaraan.

"Terus aku kayak speechless, kayak cuma diem aja, terus bisa senyum. Soalnya, terus terang, aku belum siapin jawabannya hari itu, terus tiba-tiba abis nonton dia nanya itu," ujarnya.

"Jantung aku kayak mau copot, terus aku enggak bisa kasih lihat kesedihan. Pasti dia lebih sakit dari aku, jadi aku berusaha ketawa, terus aku alihin ke yang lain. Soalnya, emang aku kaget banget," sambungnya.

Baca: Kagumi Kecantikan Nissa Sabyan? Ini Wajah Asli Penyanyi Bersuara Merdu Itu

Meski demikian, Jessica Iskandar tak melarang mantan suaminya, Ludwig Franz Willibald Maria Joseph Leonard dari Jerman, untuk menemui putra mereka.