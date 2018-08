Jadwal Siaran Langsung Pekan 19 Liga 1 2018 : Persib vs Sriwijaya, Arema vs Persija Live Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Pekan 19 Liga 1 2018 akan mulai bergairah Jumat (3/8/2018).

Pada hari Jumat, jadwal siaran langsung Pekan 19 Liga 1 2018 dibuka dua pertandingan Bhayangkara FC vs PSMS Medan dan Madura United vs PS Tira. Di Sabtu (4/8/2018), pemimpin klasemen Liga 1 2018 Persib Bandung vs Sriwijaya FC.

Sejumlah laga akan disiarkan langsung dan live streaming Indosiar, O Channel dan Vidio.com.

Kemudian peringkat 2 Barito Putera bertandang ke kandang Persipura Jayapura.

Baca: Jadwal Piala AFF U-16, Rabu 1 Agustus 2018 - Brunei vs Thailand, Singapura vs Laos

Maung Bandung dalam kondisi menguntungkan untuk mempertahankan puncak klasemen karena Sriwijaya FC tengah limbung.

Apalagi Pertandingan itu menurut rencana bakal digelar di kandang Persib, Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat.

Di pekan ke-19 ini juga bakal tersaji dua macam derbi yang digelar di dua pulau yang berbeda.

Di timur Pulau Jawa, tepatnya di Surabaya, Persebaya akan menjamu tetangganya, Persela Lamongan.

Derbi Jawa Timur tersebut akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Baca: Jadwal Live Indosiar Timnas U-16 Indonesia vs Vietnam - Puncak Klasemen Grup A Piala AFF U-16 2018

Sementara di Pulau Kalimantan, duel dua kontestan yang bermukim di Kalimantan Timur akan bertanding di Stadion Segiri, Samarinda.