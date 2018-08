Kerap Ditanya Kapan Menikah, Aktris Raline Shah Motivasi Wanita Lajang Lainnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis peran Raline Shah diusianya yang 33 tahun hingga kini masih betah menikmati masa lajangnya.

Karena status 'single' itu pula, banyak yang mempertanyakan tentang pasangan pada Raline.

Meski demikian, Raline yang berdarah Melayu ini tak ambil pusing dengan urusan jodoh.

Karena hal tersebut, Raline rupanya tak jarang mendapat komentar tak mengenakkan hati dari orang-orang.

Pada Rabu, (01/08/2018) Raline mengunggah foto di akun Instagramnya dengan tulisan yang lumayan panjang.

"Banyak yang nanya kapan kawin dan kesannya kasian aku masih single :) Jujur aku bahagia single dan suatu hari bahagia dengan pendamping hidup. When I was 12 and I was asked about my dream wedding. I honestly never imagined a “dream wedding”... I knew what kind of man I wanted to be married to and the woman I wanted to be when I would be ready for it. Aku memulai karir jadi aktris di umur 27, 6 tahun yang lalu. Waktu aku baru mulai, banyak teman2 dan keluarga yang ragu dan khawatir bahwa aku tidak bisa memulai menjadi pekerja seni diumurku yang menghampiri 30. Wajar saja, karena memang tidak ada pekerja seni di keluargaku dan agak lambat untuk memulai karir baru. Biarpun begitu, aku tau aku ingin menentukan jalan hidupku dan yakin akan pilihan dan keinginanku. Sekarang di umur 33 di mana karirku telah membantu aku menjadi diri sendiri, menjadi mandiri dan bisa sedikit membantu orang lain. Aku bangga dan senang. Tapi tetap saja banyak yang nyinyir dan menghakimi status lajang di umur 30 keatas. Semua orang punya timeline sendiri untuk siap membina rumah tangga atau nikah dengan pasangannya.Menurutku, hanya karena kita belum siap menikah bukan itu yg patut jadi pusat perhatian. Kontribusi dalam hal2 lain seharusnya juga jadi pertimbangan. Masih banyak yang harus aku lakukan sebelum aku menjadi versi terbaik diriku sendiri dan melangkah untuk ingin menentukan pasangan hidup. Sehat secara fisik, mental dan spiritual membuat kita kuat dengan atau tanpa pasangan. Saya wanita, saya single, saya kuat, saya mandiri, dan saya bahagia! How about you? Siap menjadi wanita di luar ekspektasi dan life goals kalian? Yuk share ceritamu :) #SiapaBilangGakBisa."

Warga net ramai-ramai membanjiri kolom komentar foto Raline dengan dukungan mereka.

igorpunkIm, " man, respect to girl and happy ending to you dream."

maylafeizha, "Sama mbak @ralineshah aq pun 32 masih single."

afdhalmarwan41, " Nikah yok beb Raline , saya brondong ni hehehe @ralineshah"

akbar_irma, " @aprisaban thanks you Apriii..bahagia deh ketemu yg sama" single .. penting kuat yaaaa .."