LIVE STREAMING TVRI INews! Link Live Streaming Barcelona vs AS Roma ICC 2018 di TVRI INews TV

Jadwal Barcelona vs AS Roma ICC 2018 Live TVRI & iNews TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tonton dan Saksikan live streaming TVRI dan INews TV Barcelona vs AS Roma di International Champion Cup (ICC 2018) pada Rabu (1/8/2018) pukul 09.00 WIB. Barcelona vs AS Roma dijadwalkan disiarkan langsung (live) TVRI dan iNews TV.

Live streaming Barcelona vs AS Roma di ICC 2018 dapat disaksikan (Live) di website live streaming TVRI atau live streaming iNews TV.

Pada lanjutan turnamen pramusim International Champions Cup 2018 (ICC), akan mempersembahkan laga antar Barcelona vs AS Roma. Pertemuan kali ini akan diselenggarakan di Stadion AT&T, Texas.

Dilansir dari tribunstyle.com, Barcelona dan AS Roma sudah bertemu di atas lapangan sejak 2015 lalu.

Barcelona pernah menggelar tiga kali laga kandang melawan AS Roma, sementara Serigala Ibu kota ini hanya dua kali menjamu El Barca.

Barcelona selalu menang saat menjamu Roma di Camp Nou.

Sedangkan AS Roma hanya catatkan satu kali menang atas Barca di Stadion Olompico, ditambah satu kali imbang.

Dengan koleksi tiga kali menang atas Roma di kandang sendiri, Barcelona diprediksi akan menang atas klub dari ibu kota Italia ini.

Live streaming ICC 2018 Barcelona vs AS Roma bisa diakses melalui tautan berikut :

Disklaimer : Link live streaming ICC 2018 Barcelona vs AS Roma hanya informasi untuk pembaca. Banjarmasinpost.co.id tidak bertanggungjawab atas kualitas live streaming ICC 2018 Barcelona vs AS Roma.

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)

