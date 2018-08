Parodi 'Aku Jijik' dari Selebgram Banjarmasin, Dhebun Diposting Ulang Aming, Begini Serunya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Komedian Aming memposting ulang parodi "aku jijik" yang dibuat oleh Selebgram Dhebun.

Bagi warga net Banjarmasin khususnya, tentu tidak asing dengan sosok Dhebun yang selalu bertingkah lucu di setiap postingan Instagramnya.

Tak jarang aksi-aksi Dhebun di Instagram dibanjiri komentar dari warganet.

Bahkan, beberapa akun komedian dan gosip di Instagram pernah mengunggah ulang parodi yang Dhebun buat.

Kemarin, Selasa (31/07/2018) giliran komedian Aming yang memposting ulang video parodi "aku jijik" milik Dhebun.

Aming juga menuliskan di captionnya tentang video tersebut.

" Hahahahaaa!!! AQU JYJYQ!!! JUWARAAA!! TX FOR MAKING MY DAY! VERY ENTERTAINING AND CREATIVE AS WELL... NGAKAK :))! #AQUJYJYQUE."

Pada video Dhebun itu, terlihat sang selebgram komat-kamit menirukan percakapan tokoh Afifah.

Bukan hanya sekedar komat-kamit, yang membuat video tersebut lucu adalah saat Dhebun menambahkan gerakan tarian pada setiap penekanan kata-kata dari Afifah.

Di postingan Aming itu pula penyanyi Audi Item dan Tata Janeta sama-sama memberikan komentar emoji tertawa.