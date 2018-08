Pertamina Jajaki Peluang Kerja Sama dengan Pihak Lain untuk Mengelola Blok Rokan

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah telah menyerahkan pengelolaan Blok Rokan yang habis pada 2021 mendatang kepada Pertamina.

Dilansir Kompas.com, Pelaksana tugas Direktur Utama PT Pertamina persero, Nicke Widyawati membuka peluang pihaknya bekerja sama dengan pihak lain untuk mengelola Blok Rokan.

"Jadi peluang untuk melakukan partnership ini terbuka dan itu niatnya untuk mitigasi resiko," ujar Nicke di Jakarta, Rabu (1/8/2018).

Nicke menjelaskan, kerja sama dibutuhkan untuk memitigasi resiko. Baik itu resiko teknologi maupun pendanaan.

"Karena terus terang EOR di sumur pertamina belum dilakukan. Sehingga kita buka kesempatan juga untuk mencari partner dalam rangka technical mitigation risk. Nanti kita pelajari, masih ada waktu sampai 2020 untuk melihat apakah mitigasi teknis ini bisa kita mitigasi sendiri atau kita harus sharing dengan partner yang sudah proven dalam menjalankan teknik ini," kata Nicke.

Untuk mitigasi pendanaan, lanjut Nicke, sudah banyak pihak yang tertarik untuk bekerja sama. Namun, pihaknya belum memutuskan hal tersebut.

Sebelumnya diberitakan, PT Pertamina akan mengelola Blok Rokan yang habis pada 2021 mendatang. Perseroan berhasil menyingkirkan Chevron yang sudah mengelola Blok ini selama 50 tahun.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, potensi pendapatan negara selama 20 tahun ke depan sebesar 57 miliar dollar AS atau atau sekitar Rp 825 triliun. "Signature bonus 784 juta dollar AS dan komitmen kerja pasti sebesar 500 juta dollar AS," ungkap dia.

Selanjutnya, pemerintah memutuskan setelah PSC dengan Pertamina ditandatatangani, maka fokus berikutnya Chevron dan Pertamina akan melakukan kegiatan transkasi sampai dengan masa kontrak habis guna menjaga produksi yang tidak turun. (KOMPAS)

