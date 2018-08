Dapat Pesan Khusus dari Ahok Hingga Dipercaya SBY Nyanyikan Lagu, Inilah Gadis Beruntung Itu

BANJARMASINPOST.CO.ID - Anda pasti iri dengan kemampuan Karmela Mudayatri Herradura Kartodirdjo. Perempuan yang lebih dikenal dengan nama Lala Karmela adalah seorang musisi dan aktris Indonesia.

Gadis kelahiran Jakarta, 2 April 1985; umur 33 tahun itu telah merilis tiga album sebagai penyanyi solo. Sebelumnya ia pernah tergabung dalam band bernama Inersia.

Lala Karmela tiba-tiba saja jadi perbincangan warganet.

Cewek bernama lengkap Karmela Mudayatri Herradura Kartodirdjo ini diketahui baru-baru ini menjenguk mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok.

Hal ini diketahui setelah laman Instagram @lalakarmela, membagikan ceritanya saat bertemu Ahok.

Cerita tersebut seperti hasil unggahan Lala pada Jumat (27/7/2018) dan Sabtu (28/7/2018) lalu.

Dalam unggahannya, Lala membagikan foto dirinya yang memegang sebuah buku.

Pada buku tersebut tampak tulisan Ahok yang memberikan pesan singkat untuk sang penyanyi 'Satu Jam Saja' itu.

"Untuk Lala Karmela,

Beginning your day alone with God is essential preparation for success.

