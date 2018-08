Ini Sebutan Keluarga Bobby Nasution Untuk Putri Cantik Kahiyang Ayu, Cucu Jokowi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lahirnya putri pertama Kahiyang Ayu memberikan kebahagiaan tersendiri bagi keluarga Jokowi dan besannya, Ade Halimah Siregar.

Lewat postingan di media sosial Instagram, Rabu (1/8/2018) malam, kakak-kakak Bobby Nasution, suami Kahiyang Ayu, mengungkapkan rasa bahagia mereka atas hadirnya anggota baru.

Lahirnya anak Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu yang berjenis kelamin perempuan menambah kebahagian keluarga Ade Halimah yang sebelumnya sudah memiliki seorang cucu laki-laki yakni anak dari anak pertamanya, Poppy Dewinta.

Kakak pertama Bobby Nasution, Poppy Dewinta mengunggah dua foto keponakan barunya.

Foto pertama adalah foto Bobby Nasution yang mengenakan masker sedang menggendong anak pertamanya itu.

Dalam foto tersebut terlihat jelas foto putri Kahiyang yang hingga saat ini belum diketahui namanya.

Di Foto kedua, Poppy mengunggah foto sang bayi yang tengah berada di boks bayi.

"Welcome to the world sayang (emoticon cium)," demikian Poppy memberikan keterangan unggahannya tersebut.

Sementara, kakak kedua Bobby Nasution, Inge Amelia juga mengungkapkan kebahagiaannya atas kelahiran keponakannya.

Ia memuji kecantikan keponakannya itu.