Make Up Blos On Panas Dingin Lagi Ngetop, Simak Caranya dari MUA Banua

Alpiah dari Make Up Artis (MUA) Banua.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tren kecantikan make up blos on panas dingin ini katanya berasal dari negeri Jepang. Hasilnya membuat pipi yang dirias terlihat panas dingin dalam waktu bersamaan.

Di Indonesia khususnya di Banua, tren make ini lagi hit banget. Banyak perempuan perempuan yang minta make up kan blos on panas dingin ini ke saya juga.

Mereka merasa percaya diri menyapukan blush on dengan rona peach dan pink nan lembut ke area bawah mata mereka agar terlihat kawai dan imut.

Alpiah, Make Up Artis (MUA) Banua menjelaskan untuk penamaan blush on panas dingin dia sendiri tidak tahu siapa yang memulainya namun memang bagi yang di make up ini bakal merasakan panas dingin.

Kebanyakan make up jenis ini digandrungi anak muda yang untuk acara wisuda, pesta hingga make up pengantin. Karena polesan blush on panas dingin ini membuat wajah merona segar.

Untuk perempuan yang aktif berada di luar, tidak perlu ragu menggunakan blush on panas dingin ini. Karena akan membuat wajah kamu lebih cerah meski berada di luar ruangan.

Untuk penggunaannya pertama Muka dibersihkan pakai bb chion atau bb cream.Ditepuk aja mekainya terus buat bluss on dari samping nail ke hiding terus Dan nawarin mata tepatny ngasih NY.

"Lalu diberikan high lights biar tidak menonjolka warna kelihata menyatu dengan kulit jadi glowing dan natural. Lipstik usahakan bibir juga tersisa karena yang bikin bibir tidak rapikn intinya semua harus rapi," kata MUA asal Margasari Kabupaten Tapin ini.

Tekhnik merubah muka beda lagi Ini untuk cantik natural tanpa seding wajah. Hanya sedikit seding hidung tadj supaya ada tulang hidung atau lebih mancung harus juga dikasih hight light diatas hidung dan diatas bibir.

(banjarmasinpost.co.id/Khairil rahim)