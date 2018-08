Mau Wajah Kayak Nissa Sabyan? Pakai Riasan Ini Wajah Kamu Bisa Dibikin Tirus Lho

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tren make up selalu berubah ubah seiring waktu. Terbaru kini mulai hit blush on panas dingin. Tren blush on ini lagi gencar gencarnya di aplikasikan sama make up artis (MUA) atau perias.

Salah satu penyebabnya adalah riasan milik penyanyi gambus yang kini sedang naik daun Nissa Sabyan. Riasan sederhana tanpa mencolok ini membuat banyak orang ikut menirunya.

Penyanyi Banua pun ikut tertarik menggunakan blos on panas dingin ini seperti Gusti Kartini Azhar yang mengaku suka dengan tren rias terbaru ini.

Baca: LIVE TVRI! Live Streaming Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2018 (World Badminton Championship 2018)

"Make up panas dingin ditekankan didaerah bawah mata hingga tulang hidung," kata penyanyi yang akrab dipanggil Guzty Barbie ini.

Penyanyibkekahiran Banjarbaru 21 November 1991 ini menambahkan dengan menggunakan blos on panas dingin ini akan membuat pemakainya terlihat lebih fresh, cute dan innocent.

Baca: LIVE STREAMING TVRI World Badminton Championship 2018 Kamis 2 Agustus 2018 di TVRI.co.id

"Tapi ingat ya kalau salah warna bakalan gawat banget nih, kalau terlalu merah bakalan keliatan lebih tua banget dan kalau terlalu muda bakalan keliatan pucet juga," kata dia.

Gusti Barbie menambahkan pengguna riasan agar terlihat lebih segar dan kayaknya jadi imut aaja.

"Tapi nilai minus nya ya kalo tembem tuh kayak jadi tambah bulat aja muka..jadi harus pintar pintar mengaplikasikannya juga," kata perempuan cantik ini.

Baca: Syahrini Histeris saat Rayakan Ulang Tahunnya, Begini Suasana Momen Intimewanya

Gusti Barbie menambahkan blos on panas dingin ini hanya dia gunakan saat sedang santai atau acara keluarga saja tanpa mau tampilan menor.

Meski kini sedang tren, Guzty Barbie menyarankan agar menggunakan blos on panas dingin cocoknya dipakai untuk wajah oval jadi terlihat semakin tirus.

(Banjarmasinpost.co.id/Khairil rahim)