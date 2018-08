Pemimpin Umum BPost Group HG (P) Rusdi Effendi AR : Kami Berani Berubah

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Perjalanan Banjarmasin Post hingga mencapai tahun ke-47, tidaklah semulus yang dilihat orang dari nama besarnya saat ini. Koran ini harus melalui beragam tantangan pada setiap zamannya, dan akhirnya mampu melaluinya hingga masih tetap bertahan dan makin berkembang hingga saat ini.

Di fase paling akhir, tantangan yang harus kami hadapi adalah percepatan laju teknologi informasi dan makin akrabnya warga bangsa (termasuk di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah) dengan platform ini untuk mengakses informasi.

Mengadaptasi perubahan itu, kami pun berani berubah dengan melakukan transformasi platform media. Meski baru pada tahap ‘tengah’ upaya tersebut, ‘keberanian’ itu bisa disebut sukses. Setidaknya, di tahun ini kami bisa ‘mengkoleksi’ beberapa angka keberhasilan di platform online.

Memasuki tahun ke-47 ini, transformasi Banjarmasin Post yang bernama www.banjarmasinpost.co.id berhasil menarik minat lebih dari 550 ribu visitor per hari dengan rata-rata unique visitor yang mencapai 400 ribu per hari.

Angka lainnya, follower instagram yang sudah mencapai 138 ribu; subcriber akun youtube yang lebih dari 8 ribu; like facebook lebih dari 100 ribu; serta twitter dengan follower lebih dari 150 ribu.

‘Kebisingan’ sejumlah pengikut akun sosial media Banjarmasin Post juga terbilang berisik. Terbukti dengan jumlah interaksi setiap posting konten, baik berupa video (termasuk live), teks (link teks) atau grafis di semua jenis sosial media.

Sejumlah pencapaian di platform digital tersebut, ternyata tidak hanya ‘kami nikmati’ sendirian, tapi mulai dilirik para mitra untuk mengkomunikasikan kepentingannya.

Peningkatan jumlah para mitra yang memanfaatkan platform digital kami (utamanya di tahun 2018 ini), kami maknai bahwa yang telah berani berubah tidak hanya kami, tapi juga pembaca kami dan teman-teman kami.

Terima kasih pembaca dan para mitra Banjarmasin Post.

***

Meski ada pencapaian dari hasil tranformasi di usia ke-47, bukan berarti kami berhenti berbenah. Komitmen di usia yang semakin menua ini tidaklah ikut menua dan keukeh pada cara berpikir 47 tahun lalu. Kami berkomitmen untuk bersemangat dan berani berubah.

Ya, kami sangat bersemangat untuk terus meningkatkan layanan informasi melalui sejumlah saluran platform digital dengan tetap berkomitmen pada platform print.

Sehingga, ratusan ribu orang yang sudah mengakses situs kami dan seratusan ribu orang yang sudah menjadi pengikut sosial media kami, akan tetap mendapatkan informasi yang benar, terpercaya dan makin bermanfaat. Sedangkan para pembaca edisi print tetaplah setia menunggu berita mendalam yang tersaji sambil minum kopi pagi.

Komitmen tersebut akan kami lakukan dengan hanya menyajikan informasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, kode etik wartawan Indonesia, pedoman media siber serta ketentuan perundangan laiinya dan etika yang berlaku. Hal itu dilakukan, lantaran kami adalah perusahaan media dan bukan sekadar penyebar kabar.

Bagi kami, keberanian melakukan perubahan dengan cara transformasi platform, tidaklah mengubah subtansi konten yang kami sajikan. Kami tetaplah lembaga media massa yang punya komitmen menjaga nilai melalui informasi yang baik dan benar.

Di tahun-tahun berikutnya Banjarmasin Post pada semua platformnya, akan berusaha sekuat tenaga untuk hanya menyajikan informasi yang jelas kebenarannnya (bukan isu apalagi kabar bohong alias hoaks); Jelas sumbernya (bukan informasi ‘tanpa nama’ yang sering beredar di dunia maya) dan dipastikan merupakan karya jurnalistik (bukan karya plagiasi sebagaimana yang berserakan di dunia maya).

Tentu saja, untuk bisa menyajikan informasi secara akurat, kami perlu waktu sedikit (hanya sedikit) lebih lama ketimbang kecepatan yang biasanya sangat cepat berseliweran. Kami juga perlu waktu lebih untuk memastikan bentuk informasi yang beredar (foto atau video) tersebut boleh diinformasikan. Sebab kami menghargai karya orang lain dan patuh pada hak cipta pembuat informasi.

Dengan cara itu, kami meyakini Banjarmasin Post akan punya dampak bagi warga dan akan mengkokohkan posisinya sebagai media tertua dan terbesar di Kaliamantan. Dan, kami pun tidak akan berhenti mengabarkan dan akan terus berkembang sebagai perusahaan media. Kami hanya mengubah (menambah) cara mengabarkan dan terus berubah sesuai kebutuhan pembaca. (*)