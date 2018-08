Denada Tak Kuasa Menahan Tangisnya saat Shakira Meminta Tisu dan Menyeka Air Mata Ibunya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Denada kembali menceritakan tentang kondisi terbaru Shakira.

Denada mengungkapkan semuanya dalam acara Hitam Putih edisi 2 Agustus 2018.

Awalnya, Denada bercerita tentang bagaimana ia menyembunyikan penyakitnya dari Shakira.

Denada bahkan berusaha keras untuk tidak menangis di hadapan putri semata wayangnya itu.

Namun dalam satu kali kesempatan, Denada mengaku kepada Deddy Corbuzier bahwa ia sempat kecolongan.

"So you never cry in front of her?" tanya Deddy, seperti dikutip Grid.ID dari Youtube Trans 7 Official.

Deddy Corbuzier dan Denada(Youtube Trans 7 Official

"Satu kali kecolongan sama dia," kata Denada.

Denada ternyata menangis tepat saat Shakira menjalani transfusi darah.

Saat itu, Denada tidak tahan untuk meneteskan air matanya di sebelah Shakira yang terbaring di sebelahnya.