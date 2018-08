Ibu Cinta Laura Posting Foto Cinta Semasa Balita, Begini Paras Cinta Laura Kecil

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Cinta Laura Kiehl lama tak terlihat di layar kaca tanah air, rupanya saat ini ia tengah melebarkan sayap di dunia perfilman Hollywood.

Film terbaru perempuan yang akrab disapa Cinta itu berjudul 'Nany Surveillance', hal ini pun membuat penggemarnya begitu bangga.

Cinta dikenal bukan hanya piawai dalam berakting, tetapi juga memiliki paras yang cantik menawan.

Ternyata kecantikannya ini bukan didapat secara instan, terbukti bila melihat potret masa kecil Cinta.

Sang ibunda, Herdiana Kiehl pun pernah membagikan momen Cinta saat masih kecil.

"My cutie pie when she was 3 years old," tulis Herdiana di akun instagram miliknya.

Unggahan foto Cinta itu pun disukai lebih dari 2 ribu akun warganet.

Dalam unggahan foto tersebut terlihat Cinta tengah menikmati sepiring kue cokelat, namun ada saja warganet yang menyangka makanan yang dikonsumsinya itu rendang.

"Salah fokus sama rendangnya," tulis akun Tiffanyalfar.

Melihat ada komentar ini, Herdiana pun langsung membalasnya.