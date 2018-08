Pengaruh Melemahnya Rupiah Terhadap Harga Buah Impor, Rata-rata Naik Rp 5 Ribu per Kilo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pengaruh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kepada produk-produk impor mulai terasa, seperti halnya komoditas buah impor.

Bahkan saat ini, nilai tukar rupiah sudah menembus angka Rp 14.478 per Dollar Amerika Serikat.

Tentunya, bagi para importir, hal ini berpengaruh.

Seperti halnya penjual buah di Toko Buah Firdaus, Jalan Kampung Melayu Banjarmasin, pemilik toko tersebut mengatakan kenaikan harga sudah dirasakan sejak sepekan terakhir.

"Kenaikan harga buah impor sudah mulai naik sepekan terakhir, meski tidak terlalu banyak," ucap Abdul Muis, pemilik toko.

Muis melanjutkan kenaikan buah impor semuanya naik sekitar Rp 5 ribu rupiah perkilonya, seperti harga Apel Fuji harga normal Rp 35 ribu sekarang Rp 40 ribu per kilogram, apel amerika Rp 50 ribu menjadi Rp 55 ribu, apel prancis Rp 50 ribu menjadi Rp 55 ribu per kilogram.

Buah pear yang semula Rp 35 ribu per kilogram menjadi Rp 40 ribu per kilogram, anggur yang normalnya Rp 60 ribu per kilogram menjadi Rp 65 ribu per kilogram.

Muis menjelaskan meski harga buah impor cenderung naik dan buah lokal tidak mengalami kenaikan, tapi buah impor masih tetap laku dipasaran, dan tidak ada penurunan minat beli masyarakat terhadap buah impor.

"Meski harga naik, tapi sampai saat ini buah impor masih lebih laku dibanding buah lokal seperti mangga, semangka, melon dan lain sebagainya," ujarnya.

Kenaikan harga ini pula membuat Muis mengurangi stok buah impor dari supplier.

"Pengambilan di supplier saya kurangi, yang semula membeli tiga karton buah impor sekarang dikurangi hanya satu karton," terangnya.

Muis mengharapkan rupiah kembali menguat dan harga buah impor berangsur turun.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Maulana)