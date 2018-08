Tim Futsal BJM FC Rengkuh Trofi Juara Liga Tanbu 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Trofi juara Liga Futsal Tanbu 2018 sukses direngkuh tim futsal Bara Jasa Mulia (BJM) FC di Tamara Sport Center, Batulicin, Rabu (1/8/2018) lalu.

Dalam partai final, tim yang diarsiteki Chandra Kusairi ini berhasil mengatasi perlawanan tim BFC melalui drama adu penalti. Pada 2x20 menit waktu normal, kedudukan imbang tanpa gol.

Sejak babak pertama berjalan, kedua tim saling ngotot melancarkan serangan. Sejumlah peluang pun tercipta namun kedua kubu belum mampu mengkonversikannya menjadi gol.

Hingga waktu normal berakhir, tidak ada gol yang tercipta dan memaksakan laga diselesaikan melalui adu penalti. Atas hasil ini BJM FC berhak atas tiket berlaga di Liga Nusantara (Linus) tingkat regional Kalsel bersama tim juara bertahan, Pegasus 69.

Tidak hanya merengkuh trofi tertinggi Liga Tanbu, BJM FC juga meraih gelar Best Player, Best Goal Kiper, dan Best Young Player.

Best Player disabet Muhammad Taha yang bermain apik, memberikan kontribusi kepada BJM FC selama perhelatan Liga Tanbu berlangsung.

"Yang pasti bersyukur, Alhamdulillah, sudah bisa memberikan penampilan yang cukup baik untuk tim BJM FC. Tanpa kawan-kawan di lapangan saya belum tentu jua bisa jadi Best Player," ucapnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Sementara itu, manajer BJM FC, M Rizaldi A menuturkan, pihaknya merasa atas penampilan tim BJM FC.

"Skuat BJM FC diisi pemain berusia muda rata-rata usia 16 tahun. Kunci kemenangan tim BJM FC bermain dengan disiplin, agresifitas, dan semangat juang yang tinggi sehingga instruksi pelatih dijalankan secara efektif," jelasnya.

Ia pun berharap, selain menambah jam terbang pemain BJM FC tim ini juga meraih hasil maksimal di Linus tingkat regional Kalsel sehingga mudah beradaptasi ke depannya untuk menghadapi event-event nasional. (banjarmasinpost.co.id/Mariana)