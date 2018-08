Heboh Sedunia! Ternyata Sosok 'Kiki' dari Lagu Drake 'In My Feelings' Adalah 2 Cewek, Ini Faktanya

Drake In My Feelings

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dalam beberapa pekan ini penggalan lirik lagu "Kiki do you love me?" kerap terdengar dimana-mana.

Lagu berjudul 'In My Feelings' milik penyanyi Drake ini menjadi viral karena In My Feelings challenge.

Challenge ini awalnya berasal dari Amerika Serikat ini pun banyak dilakukan oleh masyarakat dunia.

Orang yang melakukan challenge tersebut keluar dari mobil dan menari lagu Drake yang berjudul 'In My Feelings'.

Sementara mobil terus berjalan pelan, orang tersebut terus menari mengikuti mobil.

Banyak orang yang melakukan hal tersebut hingga menjadi viral.

Bahkan selebriti pun ikut-ikutan melakukan challenge ini.

Mulai dari Will Smith, Ryan Seacrest, J-Hope BTS, Dua Lipa, hingga seleb di Indonesia seperti Marion Jola, Jessica Iskandar, Andre Taulany dan masih banyak lagi.

Bahkan, Drake sendiri pernah menarikan dance lagu tersebut di konsernya.

Saking populernya, netizen pun penasaran dengan sosok Kiki yang sebenarnya.