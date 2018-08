Ini Dia Menu Anyar di Cinnamon Lounge Aston Banua Hotel Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sejak Juli 2018 hingga September 2018, ada beragam menu menarik dan lezat di Cinnamon Lounge di Aston Banua Hotel & Convention Center di Jalan Ahmad Yani Km 11, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Beragam menu kuliner tersebut dijamin bakal memanjakan lidah Anda, baik untuk penyuka pedas maupun tidak. Ada Nasi Goreng Dinamit, Steak Bernama Really Steak, Sate Maranggi, Strawberry Panna Cotta, dan Patriot Mocktail. Masing-masingnya menawarkan cita rasa khusus.

Public Relations Aston Banua Hotel Ruth Estherlita menuturkan Really Steak berbahan daging sapi bagian sirloin atau has luar. Daging ini adalah yang paling murah dari semua jenis has. Biasanya daging ini digunakan untuk membuat steak.

Steak ini disajikan bersama kentang goreng, bawang merah dan bawang putih goreng. Bawangnya digoreng utuh sehingga terasa lembut dan bisa dimakan. Jadi, ketika menyantap steak ini sekaligus dengan bawangnya, akan terasa aroma daging dan bumbunya serta bawang gorengnya.

Selain itu, kuliner ini disajikan dengan batang serai, daun jeruk serta daun sup sebagai hiasannya. “Ssteak ini dimasak sekitar 15 menit. Dagingnya dibumbui dengan saus barbeque,” ucap Ruth, Sabtu (04/08/2018).

Cita rasa yang ditawarkan steak ini yakni gurih berpadu dengan beberapa rempah di dalamnya. Tekstur dagingnya tebal dan tak terlalu keras. Dicocol dengan sausnya, rasanya akan makin nikmat.

Menu Nasi Goreng Ddinamit juga menyajikan cita rasa yang beda. Sesuai namanya yakni dinamit, nasi goreng ini pun menawarkan rasa pedas sehingga cocok bagi penyuka pedas.

Cabai yang dicampurkan cukup banyak sehingga rasanya pedas sekali. “Selain cabai, juga ada lada dan garam serta bumbu standar untuk nasi goreng,” lanjutnya.

Berasnya menggunakan beras Banjar. Nasi goreng ini bisa dipesan hanya untuk tamu yang menginap. “Ini khusus untuk menu bed saja yaitu bagi tamu yang menginap,” papar Ruth.

