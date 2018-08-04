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LIVE STREAMING ICC 2018 : Inter Milan vs Lyon Live TVRI & LIVE iNews TV Pukul 00.30 Wib

Live streaming Inter Milan vs Lyon di ICC 2018 dapat disaksikan (Live) di website live streaming TVRI

LIVE STREAMING ICC 2018 : Inter Milan vs Lyon Live TVRI & LIVE iNews TV Pukul 00.30 Wib
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Jadwal Inter Milan vs Olympique Lyon ICC 2018 Live TVRI & iNews TV 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Inter Milan vs Olympique Lyon di International Champion Cup (ICC 2018) pada Minggu (5/8/2018) pukul 00.30 WIB.

Inter Milan vs Lyon dijadwalkan disiarkan langsung (live) TVRI dan iNews TV.

Live streaming Inter Milan vs Lyon di ICC 2018 dapat disaksikan (Live) di website live streaming TVRI atau live streaming iNews TV.

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Inter Milan vs Olympique Lyon akan dihelat di Stadion Via del Mare, Lecce, Italia, pada Minggu dini hari pukul 00.30 WIB.

Pasukan Luciano Spalletti memang menjalani ICC 2018 dalam pertandingan yang seluruhnya berlangsung di Eropa.

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Laga pertama Inter di ICC 2018 berujung kekalahan adu penalti 4-5 (1-1) dari Chelsea pada 28 Juli.

Partai kontra Lyon nanti adalah penampilan kedua bagi Mauro Icardi dkk di pentas ini.

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Jadwal :

Tim Hitam-Biru paling akhir menutup rangkaian agenda di International Champions Cup dengan bertandang ke markas Atletico Madrid, Wanda Metropolitano Stadium, Sabtu (11/8/2018).

Head to head Inter Milan vs Olympique Lyonnais :
24/07/17 Inter Milan 1 – 0 Olympique Lyonnais
22/10/02 Olympique Lyonnais 3 – 3 Inter Milan
02/10/02 Inter Milan 1 – 2 Olympique Lyonnais

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Tags
Inter Milan
Olympique Lyon
ICC 2018
Live TVRI
Inews TV
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Penulis: Amirul Yusuf
Editor: Didik Trio
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