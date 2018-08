Bahan Baku Mahal, Pengusaha Industri Makanan dan Minuman Terimbas Pelemahan Rupiah

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA -Trend pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga mencapai level Rp 14.498 per dolar AS seperti pada penutupan Jumat (3/8/2018), membuat sektor industri ikut terimbas.

Dilansir Tribunnews.com, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, sektor industri turut terimbas, tapi tidak besar.

Hal tersebut dikarenakan industri makanan dan minuman lebih banyak menggunakan bahan baku produksi dalam negeri.

"Mamin kan sebagian manufaktur okal jadi pengaruhnya relatif kecil, kecuali yang berbasis gandum," kata Airlangga Hartarto, saat ditemui di Komplek GBK, Jakarta Selatan, Minggu (5/8/2018).

Namun menurut Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPPMI), Adhi S Lukman, melemahnya rupiah sangat memberatkan industri makanan dan minuan karena bahan baku mahal.

"Ini masih tetap berat," ujar Adhi.

Untuk mengurangi pengeluaran, pengusaha mamin pun meminta penyesuaian dengan produsen bahan baku tetapi tetap memberatkan produksi.

"Kalau yang bahan makanan sudah, seperti terigu, telur, daging, tapi kalau pangan olahan masih menanggung beban penguranan margin. Masih tergerus," kata Adhi S.

Para pengusaha pun merencanakan adanya kenaikan harga jual barang jika rupiah terus melemah untuk menjamin keuangan perusahaan.

"Itu masing-masing perusahaan. Kalau lihat kondisi sudah tidak memungkinkan untuk menahan margin, ya mau tidak mau, dari pada rugi, ya harus naik. Tapi itu jalan terakhir," ujar Adhi S.

